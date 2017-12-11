Полиция Нью-Йорка назвала взрыв на Манхэттене терактом
Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, сообщил начальник полиции
Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, сообщил начальник полиции
Три человека получили незначительные повреждения. Подозреваемый, также получивший ранения, был задержан. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что он был вдохновлен террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), но, скорее всего, не имел никаких прямых контактов с ней, передает AP.
Напомним, в полицию