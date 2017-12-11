Полиция Нью-Йорка назвала взрыв на Манхэттене терактом

Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, сообщил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на пресс-конференции. Мэр города Билл де Блазио также назвал случившееся попыткой теракта. На теле 27-летнего Акайеда Уллаха была самодельная бомба, которая сработала в подземном переходе, расположенном на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню. Он является уроженцем Бангладеш, в США жил семь лет.