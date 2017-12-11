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18:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Полиция Нью-Йорка назвала взрыв на Манхэттене терактом

Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, сообщил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на пресс-конференции. Мэр города Билл де Блазио также назвал случившееся попыткой теракта. На теле 27-летнего Акайеда Уллаха была самодельная бомба, которая сработала в подземном переходе, расположенном на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню. Он является уроженцем Бангладеш, в США жил семь лет.

Источник: Reuters

Три человека получили незначительные повреждения. Подозреваемый, также получивший ранения, был задержан. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что он был вдохновлен террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), но, скорее всего, не имел никаких прямых контактов с ней, передает AP.

Напомним, в полицию Нью-Йорка около 7:30 по местному времени (15:30 мск) поступило сообщение о взрыве на Манхэттене, недалеко от площади Таймс-сквер. Ближайшие станции метро были эвакуированы.

СМИ: Подозреваемый в организации взрыва на Манхэттене погиб
Во время загрузки произошла ошибка.
18:27 (мск)© Ньюстюб
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