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18:47 (мск), источник: Noi.md

НЦБК завел уголовное дело на имя директора AGEPI

Национальный центр по борьбе с коррупцией завел уголовное дело на имя директора Государственного агентства по защите интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилии Болокан.

Источник: Noi.md

Она подозревается в том, что угрожала представителям Национального дома «Copyright» отзывом лицензии, если они не откажутся от судебного разбирательства против компании мобильной связи «Moldcell», сообщает Ziarul Național.

Об этом заявил депутат либерал Лилиан Карп, который обратился с запросом в Антикоррупционную прокуратуру.

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