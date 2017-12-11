НЦБК завел уголовное дело на имя директора AGEPI
Национальный центр по борьбе с коррупцией завел уголовное дело на имя директора Государственного агентства по защите интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилии Болокан.
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Национальный центр по борьбе с коррупцией завел уголовное дело на имя директора Государственного агентства по защите интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилии Болокан.
Она подозревается в том, что угрожала представителям Национального дома «Copyright» отзывом лицензии, если они не откажутся от судебного разбирательства против компании мобильной связи «Moldcell», сообщает Ziarul Național.
Об этом заявил депутат либерал Лилиан Карп, который обратился с запросом в Антикоррупционную прокуратуру.