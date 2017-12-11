В Узбекистане арестовали четверых экстремистов

Источник: Sputnik

«В рамках мероприятий «Чистка-Антитеррор» в Ташкенте были задержаны двое мужчин и две женщины, они подозреваются в причастности к созданию ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — уточнил представитель ГУВД.

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По его словам, в отношении трех задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к четвертой, матери-одиночки, воспитывающей троих детей — домашний арест проводятся следственные мероприятия. В ходе задержания у экстремистов были изъяты запрещенная литература и электронные носители, на которых содержали записи, пропагандирующие идеи «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях», добавили в ГУВД. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет.

В Узбекистане регулярно задерживают членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ноябре 2016 года Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил пятнадцать сторонников этой организации к лишению свободы сроком от семи до десяти лет. Было установлено, в частности, что отдельные члены данной ячейки планировали выехать в Сирию и Ирак для прохождения боевой подготовки в составе террористических группировок.