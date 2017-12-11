В Узбекистане арестовали четверых экстремистов

«В рамках мероприятий «Чистка-Антитеррор» в Ташкенте были задержаны двое мужчин и две женщины, они подозреваются в причастности к созданию ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — уточнил представитель ГУВД.
По его словам, в отношении трех задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к четвертой, матери-одиночки, воспитывающей троих детей — домашний арест проводятся следственные мероприятия. В ходе задержания у экстремистов были изъяты запрещенная литература и электронные носители, на которых содержали записи, пропагандирующие идеи «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях», добавили в ГУВД. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет.
В Узбекистане регулярно задерживают членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ноябре 2016 года Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил пятнадцать сторонников этой организации к лишению свободы сроком от семи до десяти лет. Было установлено, в частности, что отдельные члены данной ячейки планировали выехать в Сирию и Ирак для прохождения боевой подготовки в составе террористических группировок.
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата». Членов «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.