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22:44 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор назвал возможную причину появления неприятного запаха в Москве

Роспотребнадзор по г. Москве установил вещества, которые стали причиной неприятного запаха в столице в течение нескольких дней.

По информации ведомства, первые жалобы от горожан стали поступать 8 декабря. В нескольких районах Москвы сотрудники ведомства провели отбор проб атмосферного воздуха. Пробы были исследованы на наличие токсичных загрязнителей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Отбор проб атмосферного воздуха производился в девяти административных округах Москвы по 37 адресам 8,9,10 декабря как на маршрутных мониторинговых постах, так и по адресам, где были зафиксированы неприятные запахи. Проведено около 2500 исследований», — уточняется в сообщении.

Как утановил Роспотребнадзор, причиной запахов могли явиться меркаптаны и их производные. «Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности», — отмечается в пресс-релизе. При этом превышений предельно допустимых концентраций загрязнителей, в частности, меркаптанов зафиксировано не было. Неприятные запахи, которые на протяжении нескольких дней ощущались в городе, не представляли угроз здоровью.

На данный момент ведомство совместно с рабочей группой правительства Москвы пытаются установить источник загрязнения.

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