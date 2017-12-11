Роспотребнадзор назвал возможную причину появления неприятного запаха в Москве
Роспотребнадзор по г. Москве установил вещества, которые стали причиной неприятного запаха в столице в течение нескольких дней.
Роспотребнадзор по г. Москве установил вещества, которые стали причиной неприятного запаха в столице в течение нескольких дней.
По информации ведомства, первые жалобы от горожан стали поступать 8 декабря. В нескольких районах Москвы сотрудники ведомства провели отбор проб атмосферного воздуха. Пробы были исследованы на наличие токсичных загрязнителей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«Отбор проб атмосферного воздуха производился в девяти административных округах Москвы по 37 адресам 8,9,10 декабря как на маршрутных мониторинговых постах, так и по адресам, где были зафиксированы неприятные запахи. Проведено около 2500 исследований», — уточняется в сообщении.
Как утановил Роспотребнадзор, причиной запахов могли явиться меркаптаны и их производные. «Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности», — отмечается в
На данный момент ведомство совместно с рабочей группой правительства Москвы пытаются установить источник загрязнения.