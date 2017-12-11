Браконьеры лишились 2 авто за нелегальную охоту

Источник: Reuters

По информации инспекторов, браконьеры добыли незаконно в лесах лося, кабана и косулю.

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По словам Громович, первого нелегала обнаружили у деревни Меньки Берестовицкого района: охотники услышали выстрел и увидели, как на поле выбежал раненый лось. За животным из леса вышел мужчина с ружьем, но, заметив свидетелей происшествия, он скрылся. Госинспекторы выяснили, что браконьером является житель Волковыска, сейчас по факту ведется следствие.

Собеседница Sputnik также рассказала, что охотники из Кричева и Докшиц охотились с путевками на зайца и мелкую пушную дичь, но добыли других животных.

«Кричевских охотников задержали при транспортировке туши дикого кабана у деревни Красное», — сказала Громович.

Мужчины из Докшиц бросили свою машину, вещи и собак и скрылись с места разделки косули, однако их личности были установлены.

По словам Громович, в обоих случаях машины нарушителей были изъяты до решения суда.