Браконьеры лишились 2 авто за нелегальную охоту

По информации инспекторов, браконьеры добыли незаконно в лесах лося, кабана и косулю.
По словам Громович, первого нелегала обнаружили у деревни Меньки Берестовицкого района: охотники услышали выстрел и увидели, как на поле выбежал раненый лось. За животным из леса вышел мужчина с ружьем, но, заметив свидетелей происшествия, он скрылся. Госинспекторы выяснили, что браконьером является житель Волковыска, сейчас по факту ведется следствие.
Собеседница Sputnik также рассказала, что охотники из Кричева и Докшиц охотились с путевками на зайца и мелкую пушную дичь, но добыли других животных.
«Кричевских охотников задержали при транспортировке туши дикого кабана у деревни Красное», — сказала Громович.
Мужчины из Докшиц бросили свою машину, вещи и собак и скрылись с места разделки косули, однако их личности были установлены.
По словам Громович, в обоих случаях машины нарушителей были изъяты до решения суда.
Браконьер в Столинском районе заплатит за 6 уток $2 тыс. штрафа.