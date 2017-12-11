Фура оставила без газоснабжения 400 домов в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте фура оставила без газоснабжения около 400 домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте фура оставила без газоснабжения около 400 домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«11 декабря в 19.40 фура сбила газопровод среднего давления на пересечении улиц Желтоксан и Белинского», — говорится в официальном сообщении.
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В связи с этим представители «КазТрансГаз Аймак» во избежание чрезвычайных происшествий просят жителей отключить газовые краны на бытовых газовых приборах.
О восстановлении газоснабжения власти обещают уведомить жителей.