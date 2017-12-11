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21:44 (мск), источник: Kazinform

Фура оставила без газоснабжения 400 домов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте фура оставила без газоснабжения около 400 домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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«11 декабря в 19.40 фура сбила газопровод среднего давления на пересечении улиц Желтоксан и Белинского», — говорится в официальном сообщении.

Ведутся аварийно-спасательные работы. Городские власти не исключают, что газ начнут подключать только утром.

В связи с этим представители «КазТрансГаз Аймак» во избежание чрезвычайных происшествий просят жителей отключить газовые краны на бытовых газовых приборах.

О восстановлении газоснабжения власти обещают уведомить жителей.

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