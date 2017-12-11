Дебошир угрожал своей семье ружьем в Алматы
В одно из медицинских учреждений Алматы доставлен житель города, 1982 года рождения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ружьем угрожал своей семье, передает NUR.KZ со ссылкой на
В одно из медицинских учреждений Алматы доставлен житель города, 1982 года рождения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ружьем угрожал своей семье, передает NUR.KZ со ссылкой на
Прибывшим нарядом
Однако он отказался подчиниться законным требованиям полицейских и произвел выстрел.
Предотвращая противоправные действия подозреваемого, сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего вооруженный преступник был обезврежен и доставлен в медицинское учреждение.
Его близкие сейчас в безопасности.