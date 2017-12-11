Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
В России посчитали шизофреников
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Российские подлодки способны появиться у США «без предупреждения»
«Это не Путин»: украинцы говорят о коррупции
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
20:19 (мск), источник: Nur.kz

Дебошир угрожал своей семье ружьем в Алматы

В одно из медицинских учреждений Алматы доставлен житель города, 1982 года рождения, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ружьем угрожал своей семье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Источник: Nur.kz
Читайте также
В Астане женщина украла 10 млн тенге

Прибывшим нарядом дорожно-патрульной полиции ему было предложено сложить оружие.

Однако он отказался подчиниться законным требованиям полицейских и произвел выстрел.

Предотвращая противоправные действия подозреваемого, сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего вооруженный преступник был обезврежен и доставлен в медицинское учреждение.

Его близкие сейчас в безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жакип Асанов назначен председателем Верховного суда Казахстана
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти Нью-Йорка назвали взрыв на Манхэттене терактом
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Ученые рассказали о вреде зубных протезов
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды»
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь