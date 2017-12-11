СМИ узнали мотивы подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке
Подозреваемый в совершении взрыва в центре
Подозреваемый в совершении взрыва в центре
По словам собеседников издания, нападавший заявил, что хотел «нанести урон» США
По версии полиции, Улла подорвал прикрепленное к его телу взрывное устройство утром 11 декабря. Взрыв произошел в районе автовокзала на пересечении Восьмой авеню и 42-й улицы. По информации The New York Post, Улла взорвал бомбу во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
В результате взрыва четыре человека получили травмы, нападавший также пострадал.
После сообщения о взрыве с трех линий