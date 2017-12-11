Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
Источник зловония в Москве остается загадкой
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
20:47 (мск), источник: РБК

СМИ узнали мотивы подозреваемого во взрыве бомбы в Нью-Йорке

Подозреваемый в совершении взрыва в центре Нью-Йорка совершил нападение из мести. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники в полиции Нью-Йорка.

Источник: Reuters

По словам собеседников издания, нападавший заявил, что хотел «нанести урон» США из-за того, что они «бомбили его страну». Источники отметили, что 27-летний выходец из Бангладеш Акайд Улла проживал в Бруклине и работал таксистом в Нью-Йорке до тех пор, пока не истек срок действия его водительских прав.

По версии полиции, Улла подорвал прикрепленное к его телу взрывное устройство утром 11 декабря. Взрыв произошел в районе автовокзала на пересечении Восьмой авеню и 42-й улицы. По информации The New York Post, Улла взорвал бомбу во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В результате взрыва четыре человека получили травмы, нападавший также пострадал.

После сообщения о взрыве с трех линий нью-йоркского метро были эвакуированы люди. В частности, эвакуации проходили на линиях A, C и E. Также была произведена эвакуация автовокзала. Власти Нью-Йорка признали случившийся инцидент терактом.

Самодельная бомба взорвалась на Манхеттене
Во время загрузки произошла ошибка.
20:42 (мск)© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Киевский суд оставил на свободе Михаила Саакашвили
О таком 20 лет назад даже не мечтали: пособия за новорожденных
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Ученые рассказали о вреде зубных протезов
Наследство не по средствам: кто и зачем ввел «налог на смерть»
Спорт
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды»
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь