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22:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Пограничникам пришлось стрелять, чтобы задержать джип

Ночью 11 декабря лидские пограничники задержали 38-летнего гражданина Беларуси. Водитель автомобиля проигнорировал требование пограннаряда об остановке и попытался скрыться, сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Комсомольская правда

В населенном пункте Шавры правоохранители заметили подозрительный внедорожник, который двигался с выключенными фарами в сторону деревни Нача.

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Спустя некоторое время при следовании в обратном направлении водитель джипа проигнорировал требование пограничников об остановке.

В связи с невозможностью остановить машину другим способом, пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие по колесам автомобиля. После недолгого преследования жителя Гродненской области задержали в деревне Радунь.

В настоящее время ведется проверка причастности мужчины к противоправной деятельности. Начат административный процесс по статье 23.4 (неповиновение) и 23.30 (нарушение погранрежима) КоАП Беларуси. Санкции статей предусматривают штраф в размере до ста базовых величин или административный арест.

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