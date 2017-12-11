Пограничникам пришлось стрелять, чтобы задержать джип

Источник: Комсомольская правда

В населенном пункте Шавры правоохранители заметили подозрительный внедорожник, который двигался с выключенными фарами в сторону деревни Нача.

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Спустя некоторое время при следовании в обратном направлении водитель джипа проигнорировал требование пограничников об остановке.

В связи с невозможностью остановить машину другим способом, пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие по колесам автомобиля. После недолгого преследования жителя Гродненской области задержали в деревне Радунь.