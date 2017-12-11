Пограничникам пришлось стрелять, чтобы задержать джип

В населенном пункте Шавры правоохранители заметили подозрительный внедорожник, который двигался с выключенными фарами в сторону деревни Нача.
Спустя некоторое время при следовании в обратном направлении водитель джипа проигнорировал требование пограничников об остановке.
В связи с невозможностью остановить машину другим способом, пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие по колесам автомобиля. После недолгого преследования жителя Гродненской области задержали в деревне Радунь.
В настоящее время ведется проверка причастности мужчины к противоправной деятельности. Начат административный процесс по статье 23.4 (неповиновение) и 23.30 (нарушение погранрежима) КоАП Беларуси. Санкции статей предусматривают штраф в размере до ста базовых величин или административный арест.