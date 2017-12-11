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22:51 (мск), источник: РИА Новости

Варвара Караулова хочет попросить Путина о помиловании

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство"* экс-студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о помощи при обращении за помилованием, сообщил РИА Новости адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

Источник: РИА Новости

«Она написала письмо с просьбой о помощи при обращении к президенту с прошением о помиловании», — сказал адвокат.

По его словам, омбудсмен ранее высказала предложение помочь осужденной. «Варе передали ее слова, и она с радостью написала ей письмо. Как дальше мы будем взаимодействовать — зависит от аппарата уполномоченного», — отметил адвокат.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой в 4,5 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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