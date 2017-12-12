Ночью в центре Краснодара сгорел частный дом

Серьезное задымление наблюдалось во внутридворовой территории частного домовладения по адресу ул. Ломоносова, 48. В районе полуночи здесь были сконцентрированы около 10 единиц техники пожарных служб, МЧС и других служб экстренного реагирования.

Горел частный дом, расположенный неподалеку от СТО. Из помещения, охваченного огнем, достали как минимум одного человека. Потерпевший был в одеяле, его сопроводили в машину экстренной помощи.

Спасатели сообщили корреспонденту «Новой Кубани», что обошлось без погибших и пострадавших.