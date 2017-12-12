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09:43 (мск), источник: Новая Кубань

Ночью в центре Краснодара сгорел частный дом

Краснодар. 12 декабря — Новая Кубань. Ночью в краевой столице случился пожар.

Серьезное задымление наблюдалось во внутридворовой территории частного домовладения по адресу ул. Ломоносова, 48. В районе полуночи здесь были сконцентрированы около 10 единиц техники пожарных служб, МЧС и других служб экстренного реагирования.

Горел частный дом, расположенный неподалеку от СТО. Из помещения, охваченного огнем, достали как минимум одного человека. Потерпевший был в одеяле, его сопроводили в машину экстренной помощи.

Спасатели сообщили корреспонденту «Новой Кубани», что обошлось без погибших и пострадавших.

Причина произошедшего пока не установлена.

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