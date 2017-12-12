Посольство России в США прокомментировало теракт в Нью-Йорке
Москва и Вашингтон могут защитить своих граждан от терроризма путем координации действий, заявили в дипмиссии, призвав россиян в США не посещать мест массового скопления людей.
Москва и Вашингтон могут защитить своих граждан от терроризма путем координации действий, заявили в дипмиссии, призвав россиян в США не посещать мест массового скопления людей.
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Россия и США могут защитить своих граждан от терроризма путем координации действий, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя взрыв в
«Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран», — говорится в заявлении
В посольстве также призвали находящихся в США россиян сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей.
В понедельник в
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