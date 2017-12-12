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02:39 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России в США прокомментировало теракт в Нью-Йорке

Москва и Вашингтон могут защитить своих граждан от терроризма путем координации действий, заявили в дипмиссии, призвав россиян в США не посещать мест массового скопления людей.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Россия и США могут защитить своих граждан от терроризма путем координации действий, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя взрыв в Нью-Йорке.

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«Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран», — говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии Николая Лахонина.

В посольстве также призвали находящихся в США россиян сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

При этом в дипмиссии отметили, что у них нет информации о том, что при теракте в Нью-Йорке пострадали граждане России.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе прогремел взрыв. По предварительным данным, бомбу привел в действие уроженец Бангладеш Акайед Улла. Подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения. Сообщалось, что Улла приехал в США по иммиграционной визе 21 февраля 2011 года. Он на законных основаниях обладает видом на жительство в стране.

Власти Нью-Йорка назвали случившееся терактом.

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