Две студентки попали под машину у Пединститута в Хабаровске
Автолюбитель вылетел за пределы проезжей части, пытаясь скрыться с места другого ДТП.
Автолюбитель вылетел за пределы проезжей части, пытаясь скрыться с места другого ДТП.
В понедельник на улице Карла Маркса, у Педагогического института ТОГУ, водитель «Тойоты Калдины» врезался в светофорный столб и сбил при этом двух девушек, сообщает портал «Губерния».
Студентки стояли на остановке в ожидании автобуса. Универсал мчался со стороны аэропорта по встречной полосе, словно объезжая стоящие в пробке машины. По словам очевидцев, автолюбитель наехал на бордюр и окончательно потерял управление иномаркой. Автомобиль закрутило и бросило в сторону обочины.
Одна из пострадавших поднялась на ноги, отряхнулась и почти сразу ушла. Вторая девушка после удара отлетела на несколько метров. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Там же оказался и водитель: он с трудом дышал, а его кожа была синюшной, словно после приступа.
Выяснилось, что шофер «Тойоты» ехал с неразумной скоростью, пытаясь скрыться с места ДТП: ранее «Калдина» задела «Ниссан Террано».
Был ли виновник этих двух происшествий пьян, установят в больнице.