Во Владивостоке из-за коммунальной аварии отрезало целую улицу
Виновниками ситуации оказались строители нового дома.
Виновниками ситуации оказались строители нового дома.
В приморской столице произошло очередное коммунальное ЧП, сообщает РИА «Восток-Медиа». Улица Горная стала совершенно непроходимой
Начало недели обернулось настоящей катастрофой для жителей одной из владивостокских улиц. Минувшим вечером на Горной улице, в районе дома № 33, прорвало трубу холодного водоснабжения. Весь район моментально превратился в один бурлящий поток — вода текла по сопке, дороге, лестницам… Ночью, само собой, всё подмёрзло. В результате с утра Горная улица стала практически непроходимой
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Примводоканале, виновником ЧП стали представители компании, которая строит новый дом на соседней Зейской улице. «Наши специалисты провели к новостройке водопроводные трубы. Однако они не провели опрессовку системы, и пользоваться ей было нельзя. Застройщик
Специалисты оперативно перекрыли воду в месте прорыва и отключили аварийную ветку. Однако с последствиями прорыва ещё предстоит разобраться. В Примводоканале объяснили, что заниматься этим будут городские власти. Они привлекут к уборке льда работников муниципальных служб, а также накажут