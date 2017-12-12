Во Владивостоке из-за коммунальной аварии отрезало целую улицу

В приморской столице произошло очередное коммунальное ЧП, сообщает РИА «Восток-Медиа». Улица Горная стала совершенно непроходимой из-за прорыва трубы.

Начало недели обернулось настоящей катастрофой для жителей одной из владивостокских улиц. Минувшим вечером на Горной улице, в районе дома № 33, прорвало трубу холодного водоснабжения. Весь район моментально превратился в один бурлящий поток — вода текла по сопке, дороге, лестницам… Ночью, само собой, всё подмёрзло. В результате с утра Горная улица стала практически непроходимой из-за толстого слоя льда, покрывшего буквально всё. Так как находится она на сопке, местные жители оказались отрезаны от остального города.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Примводоканале, виновником ЧП стали представители компании, которая строит новый дом на соседней Зейской улице. «Наши специалисты провели к новостройке водопроводные трубы. Однако они не провели опрессовку системы, и пользоваться ей было нельзя. Застройщик почему-то проигнорировал запрет и запустил подачу воды. В результате трубу прорвало», — рассказали в пресс-службе компании.

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