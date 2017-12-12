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08:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске многодетная семья осталась без крыши над головой из-за пожара

Снова пожар, и снова — в доме многодетной семьи. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. Собирают не деньги — спасибо новосибирцам, уже помогли, — нужны советы, как скорее переплыть море бюрократии и собрать все важные документы заново.

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Дурных, корреспондент: «Кедр хотели нарядить как новогоднюю елку, а Мухтар должен был охранять давнюю мечту Непомнящих — большой дом для большой семьи. Но буквально за час всё перевернулось с ног на голову».

Ушли ненадолго — поболеть за младшую на соревнованиях по гимнастике. Вернулись в обугленные развалины. Сгорел первый этаж, но там-то всё и было — техника, мебель, вещи. Пожить в новом доме успели всего три недели.

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Сергей Непомнящих, погорелец: «Мы сейчас проживаем в казарме военного училища в Академгородке — я военнослужащий, командование нам разрешило пока проживать в казарме. Двое ребятишек у знакомых сейчас пристроены: один сын — у одноклассника, один — у друга. Ну, а дочка пока с нами — она маленькая, ей уход нужен».

Друзья, коллеги и даже незнакомые люди быстро пришли на подмогу — кто деньгами, кто одеждой. С крышей над головой, не голодные, за самое необходимое неравнодушным от семьи — низкий поклон.

Наталья Непомнящих, погорелец: «Основная проблема — документы. У нас этот дом куплен на кредит: семья у нас многодетная, мы, конечно, работаем, но купить такое жилье сразу невозможно. Нам нужны документы очень быстро, чтобы предоставить их в банк, какую-то отсрочку взять, на 2−3 месяца».

Родина семьи Непомнящих — город Братск, туда придется ехать за новыми бумагами. Пока у многодетных родителей голова идет кругом: не знают, за что браться и куда звонить. Связаться с семьей можно через нашу редакцию — пригодятся советы юристов. А дом обязательно построят заново — уверены.

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