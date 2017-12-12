Разбойник ранил хабаровского почтальона ножом ради 700 рублей
Сотрудницу почты увезли в больницу, преступник пока не пойман.
Сотрудницу почты увезли в больницу, преступник пока не пойман.
Во вторник утром в Кировском районе Хабаровска неизвестный ранил ножом и ограбил
На работника «Почты России» мужчина напал около 10:00 в подъезде дома № 49 на улице Кузнечной. На вид преступнику было около 25 лет, лицо он прятал за шарфом. Добычей злоумышленника стали 700 рублей. Почтальона доставили в больницу с проникающим ножевым ранением в грудь и порезом на руке.
По словам очевидца, с места преступления мужчина скрылся на автомобиле, который ждал его в соседнем дворе. В городе объявлен план «Перехват».