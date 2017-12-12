Под Омском карета скорой помощи улетела в кювет

В понедельник, 11 декабря, в омских группах «ВКонтакте» появилось видео с регистратора момента ДТП на одной из омских трасс.

На кадрах видно, как вдалеке на заснеженной дороге карета скорой медицинской помощи начинает вилять, ее заносит, автомобиль выезжает на втречную полосу и съезжает в кювет, где переворачивается на бок. Автор ролика бросился на помощь пострадавшим. В течение минуты рядом остановилось еще несколько машин, водители и пассажиры которых также поспешили помочь.

Почти сразу после происшествия дверь скорой открылась и водителю помогли выбраться из автомобиля.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TUruXnbPBA8?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Maks Wanted, автор видео:

— Скорая улетела под Омском перед кольцом. Ехали на вызов на летней резине.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины аварии выясняются.