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08:09 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском карета скорой помощи улетела в кювет

Очевидцы происшествия бросились на помощь. Видео момента ДТП появилось в сети.

В понедельник, 11 декабря, в омских группах «ВКонтакте» появилось видео с регистратора момента ДТП на одной из омских трасс.

На кадрах видно, как вдалеке на заснеженной дороге карета скорой медицинской помощи начинает вилять, ее заносит, автомобиль выезжает на втречную полосу и съезжает в кювет, где переворачивается на бок. Автор ролика бросился на помощь пострадавшим. В течение минуты рядом остановилось еще несколько машин, водители и пассажиры которых также поспешили помочь.

Почти сразу после происшествия дверь скорой открылась и водителю помогли выбраться из автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Maks Wanted, автор видео:

 — Скорая улетела под Омском перед кольцом. Ехали на вызов на летней резине.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Как добавили в комментариях, ДТП произошло на дороге, которая ведет в сторону Тары в районе Красного Яра.

Комментариик этой статье
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