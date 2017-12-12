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04:57 (мск), источник: Восток Медиа

Министерской «бомбы» в Хабаровске не было

Информация о минировании здания на улице Запарина не подтвердилась.

Источник: Восток Медиа

Экстренные службы проверили здание на улице Запарина, где якобы было заложено взрывное устройство, но ничего не нашли. Ни в одном из министерств, расположенных в «заминированном» многоэтажном строении, не обнаружили подозрительных предметов.

«Ничего не подтвердилось. Все экстренные службы на месте отработали в установленном порядке», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.

Агентство писало, что 11 декабря в дальневосточной столице в полицию поступил звонок о том, что в дальневосточной столице заминировали здание на улице Запарина, где расположены краевые министерства. Всех сотрудников многоэтажного строения эвакуировали, некоторых отпустили домой. Сейчас все ведомства работают в штатном режиме.

Подобные сообщения захлестнули Хабаровск в сентябре этого года. Тогда за один день телефонные террористы успели «заминировать» шесть школ, пять торговых центров, а также здания автовокзала, городской администрации и краевого правительства. Силовики проверили все объекты, но в итоге ничего не нашли. Позже спецслужбы выяснили, что за всеми этими проделками стояли четыре россиянина, которые в данный момент находятся за границей.

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