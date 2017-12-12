Министерской «бомбы» в Хабаровске не было

Источник: Восток Медиа

Экстренные службы проверили здание на улице Запарина, где якобы было заложено взрывное устройство, но ничего не нашли. Ни в одном из министерств, расположенных в «заминированном» многоэтажном строении, не обнаружили подозрительных предметов.

«Ничего не подтвердилось. Все экстренные службы на месте отработали в установленном порядке», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.

Агентство писало, что 11 декабря в дальневосточной столице в полицию поступил звонок о том, что в дальневосточной столице заминировали здание на улице Запарина, где расположены краевые министерства. Всех сотрудников многоэтажного строения эвакуировали, некоторых отпустили домой. Сейчас все ведомства работают в штатном режиме.