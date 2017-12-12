В Приморском океанариуме слепнут рыбы

Приморский океанариум готовится к праздничному пику посещений. В прошлом году на новогодних каникулах учреждение приняло четырнадцать тысяч человек. Сейчас специалисты стараются сделать всё, чтобы контакт животных с людьми был максимально комфортным для обитателей учреждения. Участники шоу «Танцы со скатами» говорят, что для них «высокий сезон» зачастую сопряжён с неприятностями, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

«Основная проблема — фотовспышки. Стёкла аквариумов в тропическом тоннеле и экспозиции “Океанская бездна” устроены по принципу линзы, чтобы обеспечить посетителям максимально чёткую видимость. При этом рассеивающий свет идёт в сторону кормящего рыб водолаза» — рассказывает сотрудник учреждения Александр Волков.

Свет вспышки равносилен дальнему свету автомобиля: яркость увеличивается в разы и становится нестерпимой. Животные пугаются, уходят в темноту, чтобы дать отдых глазам. Разглядеть их посетители уже не могут, но не это самое печальное. Рыбы слепнут, перестают видеть пищу, слабеют. Другие обитатели аквариума отлично это чувствуют. Как и в природе, сильный начинает преследовать слабого.

Участник шоу «Танцы со скатами» Александр Зябкин отметил, что из-за вспышек может пострадать и сам инструктор.

«Вспышки также мешают и нам: подавая корм, мы не видим животных, не можем следить за их движением. А это акулы и ядовитые скаты. С ними и без того непросто, а получив стресс, они становятся непредсказуемыми», — поделился Александр Зябкин.

Ещё одна проблема — привычка стучать по стеклу аквариума. Шум наносит огромный вред рыбам. Из-за этого в 2015 году в калининградском зоопарке погибла чернопёрая рифовая акула. Настойчиво стучавшие по стеклу гости довели её до нервного срыва: животное металось, билось о стенки аквариума, повредило нос и глаз. В итоге сердце акулы не выдержало нагрузки, несмотря на то, что ихтиологи сделали всё для её спасения.

Сотрудники океанариума также рассказали, что летом, когда посетителей в Приморском океанариуме было особенно много, шумовой фон и световой эффект носили характер эпидемии. Подчас приходилось работать при сплошном зареве. Любители постучать и посветить просто изводили животных. У некоторых постоянный стресс спровоцировал болезни.