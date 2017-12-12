В Приморском океанариуме слепнут рыбы
Изведённые стрессом животные становятся непредсказуемыми.
Изведённые стрессом животные становятся непредсказуемыми.
Приморский океанариум готовится к праздничному пику посещений. В прошлом году на новогодних каникулах учреждение приняло четырнадцать тысяч человек. Сейчас специалисты стараются сделать всё, чтобы контакт животных с людьми был максимально комфортным для обитателей учреждения. Участники шоу «Танцы со скатами» говорят, что для них «высокий сезон» зачастую сопряжён с неприятностями, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
«Основная проблема — фотовспышки. Стёкла аквариумов в тропическом тоннеле и экспозиции “Океанская бездна” устроены по принципу линзы, чтобы обеспечить посетителям максимально чёткую видимость. При этом рассеивающий свет идёт в сторону кормящего рыб водолаза» — рассказывает сотрудник учреждения Александр Волков.
Участник шоу «Танцы со скатами» Александр Зябкин отметил, что
«Вспышки также мешают и нам: подавая корм, мы не видим животных, не можем следить за их движением. А это акулы и ядовитые скаты. С ними и без того непросто, а получив стресс, они становятся непредсказуемыми», — поделился Александр Зябкин.
Ещё одна проблема — привычка стучать по стеклу аквариума. Шум наносит огромный вред рыбам.
Сотрудники океанариума также рассказали, что летом, когда посетителей в Приморском океанариуме было особенно много, шумовой фон и световой эффект носили характер эпидемии. Подчас приходилось работать при сплошном зареве. Любители постучать и посветить просто изводили животных. У некоторых постоянный стресс спровоцировал болезни.
«Очень хочется избежать этого. Уверен, к нам приходят люди, которые любят природу. Надеемся, они научатся с уважением и пониманием относиться к особенностям и образу жизни наших подопечных», — поделился инструктор Приморского океанариума Антон Безбородов.