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05:50 (мск), источник: Newslab.ru

Таксист отбился от налётчика с пистолетом и вытолкнул его из машины

Преступление совершил 31-летний ранее неоднократно судимый житель Красноярска.

31-летнего жителя Красноярска задержали по подозрению в разбойном нападении на таксиста в Манском районе. Как рассказали Newslab.ru в краевой полиции, все произошло 9 декабря. Жертвой налетчика стал 47-летний мужчина, который занимается частным извозом.

Таксист получил заказ на поездку из поселка Орешное в Красноярск (между которыми около 140 км). Но по пути в краевой центр клиент достал оружие и, угрожая водителю, потребовал деньги. Однако таксист не растерялся и применил газовый баллончик. Он вытолкнул нападавшего из автомобиля, уехал и обратился в полицию.

В тот же день злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний житель Красноярска. В ходе обыска у него изъяли травматический пистолет.

Известно, что в момент совершения преступления мужчина был трезв. Против него уже возбудили уголовное дело — за вооруженный разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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 Таксист отбился от налётчика с пистолетом и вытолкнул его из машины
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