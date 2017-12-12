Два человека погибли при пожаре в Новосибирском районе
Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
В Новосибирской области в Новосибирском районе вчера, 11 декабря, случился крупный пожар в посёлке Ремесленный в частном доме на улице 1-й Деревенской. Дом из бруса к моменту приезда пожарных был полностью охвачен огем: полностью сгорела крыша и выгорело помещение дома. По информации очевидцев в группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», погибли два человека. В МЧС «Комсомольской правде» подтвердили этот факт.
В момент возгорания в доме находились мужчина и женщина. Они в результате пожара погибли. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении. Известно, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
— В 12:06 поступило сообщение о пожаре, прибыли на тушение работники МЧС в 12:23, в 12:32 огонь уже был локализован, в 12:46 ликвидировано открытое горение, в 14:53 полностью потушен. В тушении было задействовано три автоцистерны. На месте по факту гибели людей работал следственнный комитет, — комментируют в