Два человека погибли при пожаре в Новосибирском районе

В Новосибирской области в Новосибирском районе вчера, 11 декабря, случился крупный пожар в посёлке Ремесленный в частном доме на улице 1-й Деревенской. Дом из бруса к моменту приезда пожарных был полностью охвачен огем: полностью сгорела крыша и выгорело помещение дома. По информации очевидцев в группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», погибли два человека. В МЧС «Комсомольской правде» подтвердили этот факт.

В момент возгорания в доме находились мужчина и женщина. Они в результате пожара погибли. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении. Известно, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.