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08:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В ГИБДД рассказали о травмах пострадавшего в аварии ребенка у Центрального парка

Напомним, авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Каменской и Фрунзе, рассказали в дорожной полиции.

В ГИБДД рассказали о травмах пострадавшего в аварии ребенка у Центрального парка, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской днем 11 декабря. Автомобиль Toyota Marino ехал по улице Фрунзе, Toyota Carib — по улице Каменской.

«Водитель «Марино» пояснила, что ехала на зеленый сигнал светофора, и тут на перекресток выскочил «Кариб», в который она врезалась. Водитель «Кариба» общаться отказался.

В аварии пострадал 3-летний мальчик — с дисторсией шейного отдела позвоночника его доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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