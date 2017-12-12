В ГИБДД рассказали о травмах пострадавшего в аварии ребенка у Центрального парка, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской днем 11 декабря. Автомобиль Toyota Marino ехал по улице Фрунзе, Toyota Carib — по улице Каменской.

«Водитель «Марино» пояснила, что ехала на зеленый сигнал светофора, и тут на перекресток выскочил «Кариб», в который она врезалась. Водитель «Кариба» общаться отказался.

В аварии пострадал 3-летний мальчик — с дисторсией шейного отдела позвоночника его доставили в больницу.