В ГИБДД рассказали о травмах пострадавшего в аварии ребенка у Центрального парка
Напомним, авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Каменской и Фрунзе, рассказали в дорожной полиции.
Напомним, авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Каменской и Фрунзе, рассказали в дорожной полиции.
В ГИБДД рассказали о травмах пострадавшего в аварии ребенка у Центрального парка, об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.
Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской днем 11 декабря. Автомобиль Toyota Marino ехал по улице Фрунзе, Toyota Carib — по улице Каменской.
«Водитель «Марино» пояснила, что ехала на зеленый сигнал светофора, и тут на перекресток выскочил «Кариб», в который она врезалась. Водитель «Кариба» общаться отказался.
В аварии пострадал 3-летний мальчик — с дисторсией шейного отдела позвоночника его доставили в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.