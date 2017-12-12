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06:07 (мск), источник: Newslab.ru

У красноярской пенсионерки украли пенсию во время ее отдыха за границей

Женщина узнала, что ее пенсию и субсидию на ЖКХ кто-то получил, пока ее не было дома.

Прокуратура добивается от «Почты России» возвращения украденных у пенсионерки денег.

Как пояснили в краевой прокуратуре, с жалобой на кражу к ним обратилась жительница Железнодорожного района Красноярска. Пожилая женщина рассказала, что является инвалидом 2 группы и получает пенсию, а также субсидию на оплату услуг ЖКХ дома. Вернувшись летом из заграничной поездки, женщина узнала, что все выплаты — 29,29 тыс. рублей — кто-то получил 17 июня.

«Однако в указанное время пенсионерка находилась за пределами Российской Федерации, что подтверждается отметками в ее заграничном паспорте, а также квитанцией электронного билета на ее имя», — пояснили в прокуратуре.

Результаты проверки надзорного ведомства стали основой для уголовного дела, которое возбудили по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Кроме этого, прокуратура района от имени женщины направила в суд заявление о взыскании с краевого управления «Почты России» причиненного пенсионерке ущерба.

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