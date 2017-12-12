У красноярской пенсионерки украли пенсию во время ее отдыха за границей

Прокуратура добивается от «Почты России» возвращения украденных у пенсионерки денег.

Как пояснили в краевой прокуратуре, с жалобой на кражу к ним обратилась жительница Железнодорожного района Красноярска. Пожилая женщина рассказала, что является инвалидом 2 группы и получает пенсию, а также субсидию на оплату услуг ЖКХ дома. Вернувшись летом из заграничной поездки, женщина узнала, что все выплаты — 29,29 тыс. рублей — кто-то получил 17 июня.

«Однако в указанное время пенсионерка находилась за пределами Российской Федерации, что подтверждается отметками в ее заграничном паспорте, а также квитанцией электронного билета на ее имя», — пояснили в прокуратуре.

Результаты проверки надзорного ведомства стали основой для уголовного дела, которое возбудили по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.