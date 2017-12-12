Полицейские всю ночь искали без вести пропавшего школьника в Ангарске

Сотрудники полиции всю ночь искали без вести пропавшего школьника в Ангарске. В результате проведенной работы он был обнаружен под утро. Выяснилось, что школьник, не предупредив родителей, ушел к своему другу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

10 декабря в 01.30 в дежурную часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратились родители без вести пропавшего. Родственники пояснили, что школьник около 21.00 ушел из хоккейного клуба «Зенит» и его местонахождение неизвестно. В течение нескольких часов родители пытались найти ребенка самостоятельно, а когда поиски результатов не дали обратились за помощью в полицию.

«На розыск подростка незамедлительно были подключены сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и сотрудники ГИБДД. С целью установления возможного местонахождения пропавшего полицейские опросили родственников, одноклассников и друзей школьника. Был организован осмотр улиц и прилегающих дворов», — отметили в в ведомстве.

В результате проведенной работы мальчик под утро был обнаружен. Выяснилось, что он ушел к своему другу.