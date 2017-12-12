В Копейске подростки напали с битой на женщину

Двое неизвестных молодых людей пытались ограбить женщину. Ударив ее по голове битой, они намеревались отнять у нее сумку, однако злоумышленникам помешал мужчина, оказавшийся неподалеку. Он поспешил на помощь женщине, и нападавшие предпочли убежать. Позже полицейские задержали двух 17-летних копейчан, которые признались в нападении на женщину.