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08:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Копейске подростки напали с битой на женщину

Инцидент произошел утром 17 ноября в одном из городских поселков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел МВД по Копейску.

Двое неизвестных молодых людей пытались ограбить женщину. Ударив ее по голове битой, они намеревались отнять у нее сумку, однако злоумышленникам помешал мужчина, оказавшийся неподалеку. Он поспешил на помощь женщине, и нападавшие предпочли убежать. Позже полицейские задержали двух 17-летних копейчан, которые признались в нападении на женщину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Наказание по ней предусматривает срок до семи лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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