Семеро пострадавших в ДТП на трассе под Хабаровском остаются в больницах

Ранее сообщалось, что в понедельник днем водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Дальнереченск-Хабаровск», на 32 километре автодороги Хабаровск-Владивосток допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении.
УМВД сообщало о 13 пострадавших, среди которых 12 пассажиров и один водитель.
«Всего после аварии врачи осмотрели 16 человек, из них трое после осмотра уехали по своим делам, шестеро осмотрены и лечатся амбулаторно, семеро остаются в больницах. Пострадавшие проходят лечение в первой и второй краевой больницах Хабаровска. Тяжелых травм у них нет, в основном, средней и легкой тяжести — переломы, ушибы и ссадины», — сказал Курнявка.
Ранее сообщалось, что билеты на этот автобус приобрел 41 пассажир.
По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса. В понедельник на Хабаровский край обрушился циклон — снег и метель. На дорогах отмечался гололед и плохая видимость. По факту ДТП проводится проверка.