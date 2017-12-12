Семеро пострадавших в ДТП на трассе под Хабаровском остаются в больницах

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в понедельник днем водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Дальнереченск-Хабаровск», на 32 километре автодороги Хабаровск-Владивосток допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении.

УМВД сообщало о 13 пострадавших, среди которых 12 пассажиров и один водитель.

«Всего после аварии врачи осмотрели 16 человек, из них трое после осмотра уехали по своим делам, шестеро осмотрены и лечатся амбулаторно, семеро остаются в больницах. Пострадавшие проходят лечение в первой и второй краевой больницах Хабаровска. Тяжелых травм у них нет, в основном, средней и легкой тяжести — переломы, ушибы и ссадины», — сказал Курнявка.

Ранее сообщалось, что билеты на этот автобус приобрел 41 пассажир.