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08:14 (мск), источник: РИА Новости

Семеро пострадавших в ДТП на трассе под Хабаровском остаются в больницах

ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости. Семеро пострадавших при столкновении пассажирского автобуса и большегруза возле поселка Корфовский под Хабаровском находятся в больницах, сообщил РИА Новости во вторник главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в понедельник днем водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Дальнереченск-Хабаровск», на 32 километре автодороги Хабаровск-Владивосток допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигавшимся в попутном направлении.

УМВД сообщало о 13 пострадавших, среди которых 12 пассажиров и один водитель.

«Всего после аварии врачи осмотрели 16 человек, из них трое после осмотра уехали по своим делам, шестеро осмотрены и лечатся амбулаторно, семеро остаются в больницах. Пострадавшие проходят лечение в первой и второй краевой больницах Хабаровска. Тяжелых травм у них нет, в основном, средней и легкой тяжести — переломы, ушибы и ссадины», — сказал Курнявка.

Ранее сообщалось, что билеты на этот автобус приобрел 41 пассажир.

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем автобуса. В понедельник на Хабаровский край обрушился циклон — снег и метель. На дорогах отмечался гололед и плохая видимость. По факту ДТП проводится проверка.

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 Семеро пострадавших в ДТП на трассе под Хабаровском остаются в больницах
Диана К., август 2005, Хабаровский край
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