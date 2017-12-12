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12:13 (мск), источник: РБК

В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации

В Кемеровской области в школе были закрыты несколько кабинетов начальных классов из-за превышения в них уровня радиоактивных веществ радона и торона.

Как отмечается в сообщении, радиоактивные элементы обнаружили эксперты Роспотребнадзора во время проверки школы в городе Осинники. Они зафиксировали опасное содержание радона и торона в трех кабинетах образовательного учреждения. С результатами экспертизы Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил, что в школе было допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований по ст. 6. 4 КоАП РФ. После этого судебные приставы прибыли в школу и на 90 суток закрыли три кабинета, в которых были обнаружены радиоактивные вещества.

Замглавы Осинниковского городского округа по социальным вопросам Елена Миллер рассказала РБК, что три класса школы № 33 поселка Тайжина закрыли 4 декабря из-за «минимального превышения уровня радона». «Мы живем в зоне подработок (добычи полезных ископаемых. — РБК), и иногда уровень радиоактивных веществ повышается. Ничего страшного в этом нет», — рассказала Миллер. По ее словам, кабинеты были тут же опечатаны, там установили вентиляторы, а уроки перенесли в другие классы. «Дети не страдают, с родителями и педагогами прошло собрание. До конца этой недели всё будет устранено», — заверила Миллер.

В Осинниках в начале ноября Роспотребнадзор по Кемеровской области нашел высокое содержание радона и торона в спортивном зале школы-интерната № 4, сообщалось на сайте ведомства. Тогда по решению суда зал был закрыт также на 90 суток.

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