В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации

Как отмечается в сообщении, радиоактивные элементы обнаружили эксперты Роспотребнадзора во время проверки школы в городе Осинники. Они зафиксировали опасное содержание радона и торона в трех кабинетах образовательного учреждения. С результатами экспертизы Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил, что в школе было допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований по ст. 6. 4 КоАП РФ. После этого судебные приставы прибыли в школу и на 90 суток закрыли три кабинета, в которых были обнаружены радиоактивные вещества.



Замглавы Осинниковского городского округа по социальным вопросам Елена Миллер рассказала РБК, что три класса школы № 33 поселка Тайжина закрыли 4 декабря из-за «минимального превышения уровня радона». «Мы живем в зоне подработок (добычи полезных ископаемых. — РБК), и иногда уровень радиоактивных веществ повышается. Ничего страшного в этом нет», — рассказала Миллер. По ее словам, кабинеты были тут же опечатаны, там установили вентиляторы, а уроки перенесли в другие классы. «Дети не страдают, с родителями и педагогами прошло собрание. До конца этой недели всё будет устранено», — заверила Миллер.



В Осинниках в начале ноября Роспотребнадзор по Кемеровской области нашел высокое содержание радона и торона в спортивном зале школы-интерната № 4, сообщалось на сайте ведомства. Тогда по решению суда зал был закрыт также на 90 суток.