В школе в Кемеровской области закрыли несколько классов из-за радиации
В Кемеровской области в школе были закрыты несколько кабинетов начальных классов
В Кемеровской области в школе были закрыты несколько кабинетов начальных классов
Как отмечается в сообщении, радиоактивные элементы обнаружили эксперты Роспотребнадзора во время проверки школы в городе Осинники. Они зафиксировали опасное содержание радона и торона в трех кабинетах образовательного учреждения. С результатами экспертизы Роспотребнадзор обратился в суд, который постановил, что в школе было допущено нарушение
Замглавы Осинниковского городского округа по социальным вопросам Елена Миллер рассказала РБК, что три класса школы № 33 поселка Тайжина закрыли 4 декабря
В Осинниках в начале ноября Роспотребнадзор по Кемеровской области нашел высокое содержание радона и торона в спортивном зале