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08:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Дети опрокинули электроплиту и устроили пожар в Комсомольске-на-Амуре

ЧП случилось, когда взрослые выпивали.

Трое дошкольников, оставленных без присмотра, едва не сожгли двухэтажный деревянный дом в Комсомольске-на-Амуре. Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, на Комсомольском шоссе в городе Юности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Пожар произошел утром в трехкомнатной квартире. Как выяснилось, дети опрокинули электроплиту, которая использовалась как обогреватель, а от нее загорелся пол. Вскоре пламя перекинулось на мебель и домашние вещи. Взрослые в это время пили спиртное в соседней комнате.

Пожарные прибыли на место через две минуты после вызова. Из квартиры они эвакуировали детей и одного взрослого человека. Комната выгорела полностью.

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