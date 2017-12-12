Дети опрокинули электроплиту и устроили пожар в Комсомольске-на-Амуре

Трое дошкольников, оставленных без присмотра, едва не сожгли двухэтажный деревянный дом в Комсомольске-на-Амуре. Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, на Комсомольском шоссе в городе Юности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Пожар произошел утром в трехкомнатной квартире. Как выяснилось, дети опрокинули электроплиту, которая использовалась как обогреватель, а от нее загорелся пол. Вскоре пламя перекинулось на мебель и домашние вещи. Взрослые в это время пили спиртное в соседней комнате.