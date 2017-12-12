Циклон оставил без света жителей четырех поселений Хабаровского края
Обрушившийся на Хабаровский край циклон принес с собой метель и шквалистый ветер, которые привели к отключениям электроэнергии в нескольких поселениях края.
Обрушившийся на Хабаровский край циклон принес с собой метель и шквалистый ветер, которые привели к отключениям электроэнергии в нескольких поселениях края.
В течение понедельника кратковременные перебои в электроснабжении были в поселке Литовко Амурского района, где сильный ветер повредил энергооборудование. Без света
Как утверждают энергетики, сейчас электроснабжение во всех населенных пунктах восстановлено, но ликвидация последствий циклона продолжается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Режим повышенной готовности, введенный на энергообъектах предприятия с 17:00 11 декабря, будет действовать до 8:00 13 декабря. Пять