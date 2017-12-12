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07:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Циклон оставил без света жителей четырех поселений Хабаровского края

Обрушившийся на Хабаровский край циклон принес с собой метель и шквалистый ветер, которые привели к отключениям электроэнергии в нескольких поселениях края.

Источник: AP 2017

В течение понедельника кратковременные перебои в электроснабжении были в поселке Литовко Амурского района, где сильный ветер повредил энергооборудование. Без света из-за аварийных отключений на некоторое время осталась часть жителей сел Анастасьевка и Петропавловка Хабаровского района, а также села Черняево района имени Лазо.

Как утверждают энергетики, сейчас электроснабжение во всех населенных пунктах восстановлено, но ликвидация последствий циклона продолжается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

«Режим повышенной готовности, введенный на энергообъектах предприятия с 17:00 11 декабря, будет действовать до 8:00 13 декабря. Пять оперативно-выездных бригад в количестве 17 работников и шесть единиц техники приведены в боевую готовность», — рассказал начальник оперативной диспетчерской, информационно-аналитической службы «Хабаровских электрических сетей» Александр Стаценко.

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