Водитель Toyota Probox насмерть сбил пенсионерку во дворе дома в Иркутске

Водитель Toyota Probox насмерть сбил 62-летнюю женщину во дворе дома № 274 на улице Байкальской в Иркутске накануне вечером, 11 декабря. В настоящее время все обстоятельства ДТП уточняются. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».