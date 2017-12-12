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07:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Toyota Probox насмерть сбил пенсионерку во дворе дома в Иркутске

Обстоятельства происшествия выясняют.

Источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Toyota Probox насмерть сбил 62-летнюю женщину во дворе дома № 274 на улице Байкальской в Иркутске накануне вечером, 11 декабря. В настоящее время все обстоятельства ДТП уточняются. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Известно, что водитель, сдавая задним ходом, наехал на женщину. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

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