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07:52 (мск), источник: НИА Красноярск

В районе Емельяново столкнулись несколько автомобилей

Как сообщили НИА-Красноярск в УГИБДД по краю, все обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцы сообщают, что машин в аварии было больше, а также, что в столкновении участвовал КАМАЗ.

Проезжавшие мимо водители пишут в соцсети, что этот участок дороги опасен из-за скользкого покрытия. «Проезжал там, гололед сильный, самого раза три кинуло, пока до аэропорта ехал», — пишет пользователь Вконтакте. Все подробности дорожная полиция сообщит позднее.

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