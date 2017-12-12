В районе Емельяново столкнулись несколько автомобилей
Как сообщили НИА-Красноярск в УГИБДД по краю, все обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцы сообщают, что машин в аварии было больше, а также, что в столкновении участвовал КАМАЗ.
Проезжавшие мимо водители пишут в соцсети, что этот участок дороги опасен из-за скользкого покрытия. «Проезжал там, гололед сильный, самого раза три кинуло, пока до аэропорта ехал», — пишет пользователь Вконтакте. Все подробности дорожная полиция сообщит позднее.