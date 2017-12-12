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07:48 (мск), источник: АиФ Иркутск

Землетрясение в 4 балла произошло на Ольхоне

Эпицентр зафиксирован в поселке Хужир.

Источник: AP 2017

Землетрясение силой 4 балла произошло на Байкале в районе острова Ольхон. Эпицентр располагался в поселке Хужир. Об этом соощает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощущались 11 декабря около 19.44 вечера по местному времени. Хужир трясло сильнее всего, в близлежащих поселках Харанцы, Тырган и Оргурены сила землетрясения составила 3−2 балла. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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