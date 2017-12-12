Землетрясение в 4 балла произошло на Ольхоне

Землетрясение силой 4 балла произошло на Байкале в районе острова Ольхон. Эпицентр располагался в поселке Хужир. Об этом соощает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощущались 11 декабря около 19.44 вечера по местному времени. Хужир трясло сильнее всего, в близлежащих поселках Харанцы, Тырган и Оргурены сила землетрясения составила 3−2 балла. О жертвах и разрушениях не сообщается.