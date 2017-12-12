Штаб Навального взломали во Владивостоке
Штаб сторонников оппозиционера Навального во Владивостоке подвергся нападению со стороны неизвестных, сообщает «Deita. ru».
Штаб сторонников оппозиционера Навального во Владивостоке подвергся нападению со стороны неизвестных, сообщает «Deita. ru».
Однако, попытка взлома не удалась.
Как пишут на официальной страничке штаба в соцсети: «Вчера
К сожалению, нападения на штабы Навального — не редкость, и это происходит по всей стране. Например, совсем недавно активисты НОД напали на штаб в Челябинске. Надеемся, с установкой камер наружного наблюдения такие инциденты закончатся.
Таисия Масина.