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07:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Штаб Навального взломали во Владивостоке

Штаб сторонников оппозиционера Навального во Владивостоке подвергся нападению со стороны неизвестных, сообщает «Deita. ru».

Однако, попытка взлома не удалась.

Как пишут на официальной страничке штаба в соцсети: «Вчера какой-то злодей попытался выломать нам ставню. Однако сил на то, чтобы вырвать её с концами, у него не хватило. ⠀

К сожалению, нападения на штабы Навального — не редкость, и это происходит по всей стране. Например, совсем недавно активисты НОД напали на штаб в Челябинске. Надеемся, с установкой камер наружного наблюдения такие инциденты закончатся.

Таисия Масина.

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