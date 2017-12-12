Двое узбекистанцев пытались провезти более $500 тыс. в Кыргызстан

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Правоохранители в Наманганской области задержали двух узбекистанцев по подозрению в контрабанде в соседний Кыргызстан валюты на сумму более 500 тысяч долларов. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24».

В ходе оперативной проверки микроавтобуса Damas были задержаны водитель и его пассажир, у которых было изъято 469 тысяч долларов и 4,1 миллиона российских рублей. Валюта была упакована в полиэтиленовые пакеты.

«По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере”, ведется следствие», — уточняет телеканал.