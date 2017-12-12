Самолет из Владивостока не смог вылететь в Москву по техническим причинам

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.

Утренний рейс авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Владивостока в Москву (Шереметьево), вылет которого был назначен на 09.20 утра сегодня, 12 декабря, отложен на неопределенный срок. Причиной отмены рейса официальные представители компании называют технические причины, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала агентству жительница Владивостока Анна, мать которой оказалась среди порядка трехсот пассажиров отложенного рейса SU1701, регистрация на борт воздушного судна прошла своевременно и без каких-либо сбоев, люди даже сели в самолет, но в воздух он так и не поднялся.

«Пассажиры заняли свои места в салоне, но скоро по громкой связи передали, что вылет задерживается на 20 минут. Потом еще несколько раз подряд повторили это сообщение. После чего и вовсе попросили покинуть самолет. Сейчас люди в растерянности ходят по терминалу, никто никакой конкретной информации не дает. В толпе ходят какие-то обрывки фраз, которые удается услышать пассажирам от работников аэропорта. Одни говорят, что рейс запланирован на 15.00, другие — что на 17.00 Но на 15.00, очевидно, уже никто улететь не успеет, поскольку сказали, что регистрацию на рейс придется пройти еще раз» — сказала Анна.

Она также добавила, что около получаса назад сотрудники авиакомпании выдали людям талоны на питание, данных о точном времени вылета по-прежнему нет.

Между тем, представители «Аэрофлота» с официального аккаунта в Instagram уже принесли некоторым пассажирам несостоявшегося рейса свои извинения: