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08:20 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморском крае утонула машина с иностранцами

Идея наловить зимней наваги возле Тавричанки с треском провалилась.

Последние несколько дней в Приморье продолжается сезон автомобилей-утопленников. За минувшие сутки в крае ушло под воду уже несколько машин, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С началом настоящих холодов в Приморском крае активизировались любители зимней рыбалки. Едва море схватилось льдом, приморцы с удочками и железными контейнерами поспешили к воде — за навагой. Вместе с этим в крае начался сезон «машин-утопленников». Первый такой инцидент произошёл в конце ноября. С тех пор жертв тонкого льда становится всё больше. Неосмотрительные рыбаки то и дело выезжают на только-только схватившиеся льдом водоёмы. Результаты таких поездок довольно предсказуемы. Однако печальная судьба товарищей по хобби не останавливает рыболовов.

Словом, ничего удивительного в том, что за последние несколько дней в Приморье утонули ещё две машины, нет. Первый инцидент произошёл в воскресенье, в районе Тавричанки. По словам очевидцев, несколько иностранцев на легковой машине заехали на неокрепший лёд местного водоёма. Лёд треснул, и машина немного затонула. Глубина в месте инцидента была всего 40 сантиметров, так что одним боком иномарка стояла на дне. Удалось ли спасти машину, неизвестно.

Спустя день практически на том же месте под воду ушла другая машина — иномарка наполовину ушла под лёд. Во время инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят в Приморье каждый год. В прошлом году особенно много «автоутопленников» было в районе острова Скребцова («Коврижки»). Там всего за пару дней провалились под лёд сразу три машины.

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