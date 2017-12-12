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08:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Citroen сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный свет

Подросток получил сотрясение головного мозга. С места происшествия его госпитализировали в больницу.

Екатеринбургский 14-летний школьник попал на больничную койку, нарушив правила дорожного движения. Накануне подросток переходил дорогу на пересечении улиц Московской и Волгоградской. Юноша не стал дожидаться зеленого сигнала светофора, решив перебежать проезжую часть на красный свет. Однако сделать этого школьник не успел, его сбил Citroen C4. За рулем иномарки была 45-летняя автоледи, стаж вождения которой составляет 15 лет.

— Водитель на Citroen C4 ехала от Объездной дороги. На перекрёстке Московской и Волгоградской подросток перебегал регулируемый перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения автомашины. С места происшествия пострадавший ребёнок был доставлен в детское лечебное учреждение, медики которого констатировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы могут переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Нарушение ПДД может привести к тяжелым травмам, а в некоторых случаях к гибели.

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