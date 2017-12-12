В Екатеринбурге Citroen сбил школьника, перебегавшего дорогу на красный свет

Екатеринбургский 14-летний школьник попал на больничную койку, нарушив правила дорожного движения. Накануне подросток переходил дорогу на пересечении улиц Московской и Волгоградской. Юноша не стал дожидаться зеленого сигнала светофора, решив перебежать проезжую часть на красный свет. Однако сделать этого школьник не успел, его сбил Citroen C4. За рулем иномарки была 45-летняя автоледи, стаж вождения которой составляет 15 лет.

— Водитель на Citroen C4 ехала от Объездной дороги. На перекрёстке Московской и Волгоградской подросток перебегал регулируемый перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора справа налево по ходу движения автомашины. С места происшествия пострадавший ребёнок был доставлен в детское лечебное учреждение, медики которого констатировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.