В Прикамье виновника пьяного ДТП приговорили к четырем годам колонии
В той аварии умер пассажир нетрезвого водителя.
В той аварии умер пассажир нетрезвого водителя.
Смертельная авария произошла минувшим летом на плотине пруда в Очере. 41-летний местный житель, владелец иномарки «Хендай» сел за руль, будучи в сильном подпитии. На подъезде к городскому пруду водитель нажал на газ. Когда иномарка проезжала около плотины, скорость была уже достаточно высокой. Нетрезвый водитель с правлением не справился и протаранил металлическое ограждение плотины.
Удар был такой силы, что автомобиль покорежило. Причем основной удар пришелся на правую сторону, где на пассажирском месте сидел приятель водителя. Пассажир получил травмы не совместимые с жизнью.
Против нетрезвого лихача расследовали уголовное дело. Материалы передали в суд. Приговором суда виновнику смертельной аварии назначено наказание — четыре года колонии поселения. Кроме того он не сможет заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобилем.