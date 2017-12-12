В Прикамье виновника пьяного ДТП приговорили к четырем годам колонии

Смертельная авария произошла минувшим летом на плотине пруда в Очере. 41-летний местный житель, владелец иномарки «Хендай» сел за руль, будучи в сильном подпитии. На подъезде к городскому пруду водитель нажал на газ. Когда иномарка проезжала около плотины, скорость была уже достаточно высокой. Нетрезвый водитель с правлением не справился и протаранил металлическое ограждение плотины.

Удар был такой силы, что автомобиль покорежило. Причем основной удар пришелся на правую сторону, где на пассажирском месте сидел приятель водителя. Пассажир получил травмы не совместимые с жизнью.