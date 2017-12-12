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07:57 (мск), источник: АиФ Омск

Уголовное дело экс-главы Росприроднадзора передали в суд

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело экс-главы Росприроднадзора передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Накануне, 11 декабря, в прокуратуре Омской области утвердили обвинительное заключение в отношении экс-начальника Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Следствие установило, что чиновник незаконно выдал 000 «Мерк» выдал разрешение на обезвреживание отходов конденсатов и трансформаторов. При этом он знал, что у этой организации нет специального оборудования.

Через год чиновник снова выдал такое разрешение. В итоге земельному фонду РФ нанесли ущерб, который оценивается на сумму более 89 млн рублей.

Отметим, что вину экс-глава регионального управления Росприроднадзора не признал. Его дело рассмотрит Центральный районный суд города Омска.

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