Уголовное дело экс-главы Росприроднадзора передали в суд
Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Уголовное дело
Накануне, 11 декабря, в прокуратуре Омской области утвердили обвинительное заключение в отношении
Следствие установило, что чиновник незаконно выдал 000 «Мерк» выдал разрешение на обезвреживание отходов конденсатов и трансформаторов. При этом он знал, что у этой организации нет специального оборудования.
Через год чиновник снова выдал такое разрешение. В итоге земельному фонду РФ нанесли ущерб, который оценивается на сумму более 89 млн рублей.
Отметим, что вину