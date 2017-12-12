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07:52 (мск), источник: Om1.ru

Появились фотографии сгоревшего супермаркета «Победа» на Иртышской набережной

На снимках заметно, что в зале разбиты стекла, местами обвалился потолок, весь зал и товары покрыты копотью.

В паблике «ЧП Омск» опубликовали фотографии, сделанные внутри супермаркета «Победа» сразу после пожара.

Напомним, 25 ноября около двух часов ночи загорелся магазин «Победа» на Иртышской набережной, причиной назвали неисправность в холодильной камере. 35 пожарных почти три часа тушили огонь.

В итоге помещению был нанесен большой ущерб. Как сообщили спасатели ГУ МЧС по Омской области, в помещении общей площадью 2 240 квадратных метров был полностью закопчен торговый зал, а товар поврежден на площади 100 квадратных метров.

Отметим, сеть супермаркетов принадлежит бизнесмену Дмитрию Шадрину. Не исключено, что товар и оборудование были застрахованы, и бизнесу не нанесен огромный урон.

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