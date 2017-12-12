Появились фотографии сгоревшего супермаркета «Победа» на Иртышской набережной

В паблике «ЧП Омск» опубликовали фотографии, сделанные внутри супермаркета «Победа» сразу после пожара.

Напомним, 25 ноября около двух часов ночи загорелся магазин «Победа» на Иртышской набережной, причиной назвали неисправность в холодильной камере. 35 пожарных почти три часа тушили огонь.

В итоге помещению был нанесен большой ущерб. Как сообщили спасатели ГУ МЧС по Омской области, в помещении общей площадью 2 240 квадратных метров был полностью закопчен торговый зал, а товар поврежден на площади 100 квадратных метров.