На Кондратьевском автомобиль улетел в остановку
Серьёзное ДТП произошло в ночь с 11 на 12 декабря в Петербурге на перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского.
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Серьёзное ДТП произошло в ночь с 11 на 12 декабря в Петербурге на перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского.
Два водителя не разобрались, кто едет первым. После столкновения один автомобиль улетел в остановку общественного транспорта, а другой в дорожное ограждение. По словам очевидцев, есть пострадавшие.