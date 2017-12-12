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09:26 (мск), источник: Фонтанка

На Кондратьевском автомобиль улетел в остановку

Серьёзное ДТП произошло в ночь с 11 на 12 декабря в Петербурге на перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского.

Два водителя не разобрались, кто едет первым. После столкновения один автомобиль улетел в остановку общественного транспорта, а другой в дорожное ограждение. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

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