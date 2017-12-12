Руководитель отделения ФНС в Сочи уволен за неуплату налогов
СОЧИ, 12 декабря, ФедералПресс. Начальник налоговой службы центрального района Сочи уклонился от уплаты налогов. Руководителя решено было уволить.
СОЧИ, 12 декабря, ФедералПресс. Начальник налоговой службы центрального района Сочи уклонился от уплаты налогов. Руководителя решено было уволить.
По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, начальник налоговой попался на уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду собственного жилья отдыхающим. В настоящее время он уволен.
Кроме этого ему предстоит выплатить всю сумму налогов, от которых он уклонялся, сообщает
Как рассказал Табельский, он имел в собственности жилой дом в 700 квадратных метров и использовал его в коммерческих целях для курортного бизнеса. При этом госслужащий незаконно освободил себя от уплаты налога на него.
«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге за сокрытие доходов уволены два сотрудника ФНС.