Руководитель отделения ФНС в Сочи уволен за неуплату налогов

По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, начальник налоговой попался на уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду собственного жилья отдыхающим. В настоящее время он уволен.

Кроме этого ему предстоит выплатить всю сумму налогов, от которых он уклонялся, сообщает maks-portal.

Как рассказал Табельский, он имел в собственности жилой дом в 700 квадратных метров и использовал его в коммерческих целях для курортного бизнеса. При этом госслужащий незаконно освободил себя от уплаты налога на него.