Два руководителя могилевского спецучилища задержаны за превышение полномочий

Уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК возбуждено в отношении директора спецучилища и его заместителя, они задержаны и заключены под стражу. Расследованием занимается УСК по Могилевской области.

«Следствие установило, что двое мужчин при выяснении у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельств и причин самовольного ухода с территории училища избили несовершеннолетних. Затем они организовали незаконное помещение подростков в комнату, ограничив тем самым свободу», — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.