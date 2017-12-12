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08:21 (мск), источник: БЕЛТА

Два руководителя могилевского спецучилища задержаны за превышение полномочий

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два руководителя могилевского спецучилища закрытого типа № 2 задержаны за превышение полномочий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК возбуждено в отношении директора спецучилища и его заместителя, они задержаны и заключены под стражу. Расследованием занимается УСК по Могилевской области.

«Следствие установило, что двое мужчин при выяснении у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельств и причин самовольного ухода с территории училища избили несовершеннолетних. Затем они организовали незаконное помещение подростков в комнату, ограничив тем самым свободу», — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

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