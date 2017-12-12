В Прикамье осудили пьяного пациента, который напал на врача скорой

Суд вынес приговор 50-летнему жителю села Вознесенское, который избил медика скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление произошло в январе этого года. Ночью пьяный мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Через несколько минут приехали две медицинские работницы. Одна из женщин приступила к оказанию помощи больному, вторая — заполняла его медицинскую карту.

Когда медики собрались уходить, пациент внезапно набросился на одну из них и стал избивать, нанося удары по голове и телу. Вторая женщина попыталась защитить коллегу, но у неё не хватало сил, чтобы оттащить разбушевавшегося больного.

На крики прибежали жена и сын хозяина квартиры. Они смогли успокоить своего родственника.

Избитая сотрудница скорой помощи обратилась в больницу и полицию.