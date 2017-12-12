В Прикамье осудили пьяного пациента, который напал на врача скорой
50-летний житель Верещагинского района избил медика после оказания ему помощи.
50-летний житель Верещагинского района избил медика после оказания ему помощи.
Суд вынес приговор 50-летнему жителю села Вознесенское, который избил медика скорой помощи.
Как рассказали в
Когда медики собрались уходить, пациент внезапно набросился на одну из них и стал избивать, нанося удары по голове и телу. Вторая женщина попыталась защитить коллегу, но у неё не хватало сил, чтобы оттащить разбушевавшегося больного.
На крики прибежали жена и сын хозяина квартиры. Они смогли успокоить своего родственника.
Избитая сотрудница скорой помощи обратилась в больницу и полицию.
Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.