В Татарстане нашли автомобиль пропавших рыбаков

Работы проводятся в двух направлениях: обследование акватории реки Кама, обследование береговой линии левого и правого берега Камы.

На время поисково-спасательных работ приостановлен сброс воды на Нижнекамской ГЭС.

По данным МВД, по заявлению родственников, ведется поиск двух мужчин — 60-летнего отца и его 36-летнего сына. Машину одного из них — ВАЗ 2121, нашли на правом берегу на автомобильной дамбе.

В МЧС Татарстана организован телефон горячей линии — 8 (843) 227−46−96 , также работает телефон горячей линии в Набережных Челнах — 8 (8552) 34−77−01 . Обращений граждан на телефон горячей линии не поступало.