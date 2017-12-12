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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане нашли автомобиль пропавших рыбаков

В республике продолжается операция по розыску и спасению рыбаков, которые 11 декабря оказались оторванными от берега на льдине на реке Кама.

Работы проводятся в двух направлениях: обследование акватории реки Кама, обследование береговой линии левого и правого берега Камы.

На время поисково-спасательных работ приостановлен сброс воды на Нижнекамской ГЭС.

По данным МВД, по заявлению родственников, ведется поиск двух мужчин — 60-летнего отца и его 36-летнего сына. Машину одного из них — ВАЗ 2121, нашли на правом берегу на автомобильной дамбе.

В МЧС Татарстана организован телефон горячей линии — 8 (843) 227−46−96, также работает телефон горячей линии в Набережных Челнах — 8 (8552) 34−77−01. Обращений граждан на телефон горячей линии не поступало.

Всего к ликвидации происшествия задействовано 106 человек, 21 единиц техники.

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