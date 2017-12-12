В Татарстане нашли автомобиль пропавших рыбаков
В республике продолжается операция по розыску и спасению рыбаков, которые 11 декабря оказались оторванными от берега на льдине на реке Кама.
В республике продолжается операция по розыску и спасению рыбаков, которые 11 декабря оказались оторванными от берега на льдине на реке Кама.
Работы проводятся в двух направлениях: обследование акватории реки Кама, обследование береговой линии левого и правого берега Камы.
На время
По данным МВД, по заявлению родственников, ведется поиск двух мужчин — 60-летнего отца и его 36-летнего сына. Машину одного из них — ВАЗ 2121, нашли на правом берегу на автомобильной дамбе.
В МЧС Татарстана организован телефон горячей линии —
Всего к ликвидации происшествия задействовано 106 человек, 21 единиц техники.