Краснодарцы прописали 144 гастарбайтера в комнате 20 кв. м

Источник: Комсомольская правда

Известно, что двое мужчин 46 и 49 лет в октябре 2017 года подали в отдел миграции уведомления о постановке на учет 144 иностранцев. Работники прокуратуры выявили, что по указанным в документе адресам никто не проживает.

Таким образом, местные жители прописали 144 иностранца в комнате площадью 20 квадратных метров на улице Длинная, 90 и в разрушенном здании на Северной.

— Соседи собственников сообщили нам, что никакие иностранные граждане в эту комнату никогда не вселялись, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.