Краснодарцы прописали 144 гастарбайтера в комнате 20 кв. м
В Краснодаре по инициативе прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей, которые незаконно прописали свыше сотни гастарбайтеров.
В Краснодаре по инициативе прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей, которые незаконно прописали свыше сотни гастарбайтеров.
Известно, что двое мужчин 46 и 49 лет в октябре 2017 года подали в отдел миграции уведомления о постановке на учет 144 иностранцев. Работники прокуратуры выявили, что по указанным в документе адресам никто не проживает.
Таким образом, местные жители прописали 144 иностранца в комнате площадью 20 квадратных метров на улице Длинная, 90 и в разрушенном здании на Северной.
— Соседи собственников сообщили нам, что никакие иностранные граждане в эту комнату никогда не вселялись, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
По данным фактом в отношении двух местных жителей возбуждены уголовные дела. Незаконно зарегистрированные граждане сняты с миграционного учета.