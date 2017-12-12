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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Краснодарцы прописали 144 гастарбайтера в комнате 20 кв. м

В Краснодаре по инициативе прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей, которые незаконно прописали свыше сотни гастарбайтеров.

Источник: Комсомольская правда

Известно, что двое мужчин 46 и 49 лет в октябре 2017 года подали в отдел миграции уведомления о постановке на учет 144 иностранцев. Работники прокуратуры выявили, что по указанным в документе адресам никто не проживает.

Таким образом, местные жители прописали 144 иностранца в комнате площадью 20 квадратных метров на улице Длинная, 90 и в разрушенном здании на Северной.

— Соседи собственников сообщили нам, что никакие иностранные граждане в эту комнату никогда не вселялись, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным фактом в отношении двух местных жителей возбуждены уголовные дела. Незаконно зарегистрированные граждане сняты с миграционного учета.

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