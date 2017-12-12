В Алматы выявили цех по изготовлению фальшивых тенге

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. В Алматы обнаружили цех по изготовлению фальшивых купюр номиналом 2000 тенге.

Как сообщили на брифинге в департаменте государственных доходов Алматы, сотрудники службы экономических расследований на одном из участков микрорайона Айгерим-2 обнаружили цех по изготовлению фальшивых денежных банкнот, а также оборудование (ноутбуки, принтеры, фольга), эскизы фальшивых купюр номиналом 2000 тенге с голограммой.

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В ходе осмотра установлено, что мужчина занимался изготовлением фальшивых денежных средств со своим знакомым.

«Учитывая, что изготовлением фальшивых денежных средств занималось двое граждан, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 231 частью 2 пунктом 1 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в ДГД.

По словам старшего следователя по особо важным делам ДГД Алматы Мадияра Палманова, материалы по сбыту купюр выделены в отдельное производство, по ним продолжается досудебное расследование.

«Мы обнаружили 58 штук листов А4 с эскизами купюр», — сказал он.