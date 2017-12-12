В Челябинске Mercedes сбил девушку и скрылся

Так, в восьмом часу вечера напротив дома № 44 по улице Энгельса водитель автомобиля Mercedes сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и уехал. Пострадавшую с места ДТП увезли на скорой.

Еще один дорожный инцидент с пострадавшим пешеходом произошел в 5 часов вечера у дома № 23 по Троицкому тракту. Там под колеса ВАЗа-2106 угодила 55-летняя женщина, которая также пересекала проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Травмированную увезли в больницу. Инспекторы сейчас выясняют все причины этих ДТП.