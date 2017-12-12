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09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Братья-пермяки убили рыбака под Воронежем и отобрали авто у таксиста

Преступников задержали в Курской области.

Шокирующий инцидент произошел в июле прошлого года, когда 23-летние братья отдыхали в микрорайоне Шилово под Воронежем и познакомились с местным рыбаком.

— Во время распития спиртного между братьями и новым знакомым возникла ссора, в ходе которой они поочередно нанесли мужчине множественные удары ножом в область шеи и туловища, — сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Когда рыбак перестал дышать, братья — убийцы перенесли его тело в траншею и скрылись с места происшествия.

На этом «гастроли» пермяков не закончились. Братья с телефона жертвы вызвали такси, напали на водителя и, завладев автомобилем, направились в сторону Липецка. Полицейские задержали преступников в Курской области.

— Они признаны виновными в убийстве и разбое. Один из братьев также осужден за кражу, — отметили в следственном комитете.

Приговором суда каждому из братьев назначено наказание — 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год 6 месяцев.

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