Братья-пермяки убили рыбака под Воронежем и отобрали авто у таксиста

Шокирующий инцидент произошел в июле прошлого года, когда 23-летние братья отдыхали в микрорайоне Шилово под Воронежем и познакомились с местным рыбаком.

— Во время распития спиртного между братьями и новым знакомым возникла ссора, в ходе которой они поочередно нанесли мужчине множественные удары ножом в область шеи и туловища, — сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Когда рыбак перестал дышать, братья — убийцы перенесли его тело в траншею и скрылись с места происшествия.

На этом «гастроли» пермяков не закончились. Братья с телефона жертвы вызвали такси, напали на водителя и, завладев автомобилем, направились в сторону Липецка. Полицейские задержали преступников в Курской области.

— Они признаны виновными в убийстве и разбое. Один из братьев также осужден за кражу, — отметили в следственном комитете.