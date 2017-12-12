В Челябинске задержан депутат гордумы Андрей Пязок

Старший помощник СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков пообещал предоставить информацию позже.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уголовное дело по факту хищения руководством ООО «Речелстрой» денежных средств дольщиков при строительстве жилых домов в микрорайоне «Чурилово Lake-City» возбудили в мае. В ноябре уголовное дело было передано в следственные органы регионального СК.

По версии следствия, в период 2015—2016 годов руководителями компании были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Стоит отметить, что по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам «Речелстроя» и противникам строительства Томинского ГОК.

В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками «Речелстроя», отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.